Владимир Остапчук показал, каким будет их с женой собственный дом под Киевом.

Как пишет Politeka.net, ведущий «Маски» и других популярных украинских проектов поделился в своем Инстаграм новым кадрами.

Еще до начала полномасштабной войны Остапчук и его жена Кристина Горняк собрались строить собственный дом на приобретенном участке в элитном районе под Киевом. С началом боевых действий для их семьи, как и для многих других в Украине, все планы заменила неопределенность.

Накануне Остапчук сообщил, что они с супругой все же собираются достроить дом.

«Мы работаем в Украине, делаем бизнес в Украине, волонтерим для украинцев и уже знаем – будущее за мирной Украиной. Именно поэтому мы решили наш Дом достроить, а ремонт – доделать. Несмотря на проблемы и с материалами, с логистикой и всем остальным, мы решили, что наше уютное гнездышко будет», - написал ведущий.

А сегодня Остапчук поделился в сториз кадрами ремонта, который они с Горняк выбрали для своего будущего дома. Судя по ним, семейное гнездышко будет представлять собой просторные светлые комнаты с большим количеством света и свободного пространства.

«Дом нашей мечты», - подписал кадры Остапчук.

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