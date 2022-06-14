Как пишет Politeka.net, Влад Яма успешный украинский танцор и участник проекта "Танці з зірками". Мужчина активно ведет социальные сети, рассказывает о работе, семье и жизни. В этот раз он опубликовал пост, который посвятил первой годовщине смерти Григория Чапкиса.
Народный артист, талантливый танцор и судья танцевального проекта умер 13 июня прошлого года на 92-м году жизни. Влад Яма поделился архивным кадром с Чапкисом, сделанную за кулисами шоу.
"Давайте вспомним маэстро Григория Николаевича Чапкиса. Сегодня год, как его нет с нами. Но его харизму, шутки и пляски я не забуду никогда. Как-то мы сидели рядом во время мейк-апа и он сказал девушкам гримерам: "Меня сделайте моложе Ямы! Вспоминаю и улыбаюсь... Помним" – поделился Яма теплыми воспоминаниями.
Поклонники ожидаемо поддержали памятное обращение и поделились своими чувствами в комментариях.
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В новом сторис Влад решил показать воспоминание, которое ему подсунул Фейсбук. На фото Влад был топлес и в джинсах, идя по газону. В руках звезда держал газонокосилку.
"Стрижка газонов. Дорого, очень", - написал Влад Яма в 2017 году.
"Фейсбук, прекрати", - написал звезда теперь и добавил смайлики слез.
Напомним, Яма из "Танців з зірками" задумался, какой будет жизнь после войны
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