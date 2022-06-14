Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес здатна вразити фанатів не тільки на концерті, але і на пляжі. Оскільки артистка багато працює над собою в спортзалі, вона не приховує результати своїх тренувань і з гордістю з'являється на пляжі у відкритих маленьких сукнях.

А ось купальники Лопес підбирає максимально відкриті. Дизайнерський бікіні, який Лопес приміряла минулого року на розкішному відпочинку, наробив чимало галасу. У ньому артистка веселилася на яхті разом зі своїм коханим Беном Аффлеком. Під час танців артистка і засвітила свої форми у всій красі.

Також Дженніфер не забула і про улюблений акцент-показала і свій прес, над яким працювала найдовше, адже вважала, що після народження дітей вона не зможе відновитися.

Не так давно 52-річна Лопес заявила, що допоможе багатьом жінкам з працевлаштуванням в рамках спеціального соціального проекту.

Також Лопес продовжує рекламувати власну лінійку косметики і розповідає, що так добре виглядати при малій кількості вільного часу допомагає саме вона і спорт. А на одному з концертів Дженніфер наочно продемонструвала переваги активного способу життя.

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