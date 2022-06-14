Известная певица и актриса Дженнифер Лопес способна впечатлить фанатов не только на концерте, но и на пляже. Поскольку артистка много работает над собой в спортзале, она не скрывает результаты своих тренировок и с гордостью появляется на пляже в открытых маленьких платьях.

А вот купальники Лопес подбирает максимально открытые. Дизайнерский бикини, который Лопес примерила в прошлом году на роскошном отдыхе, наделал немало шуму. В нем артистка веселилась на яхте вместе со своим возлюбленным Беном Аффлеком. Во время танцев артистка и засветила свои формы во всей красе.

Также Дженнифер не забыла и о любимом акценте – показала и свой пресс, над которым работала дольше всего, ведь считала, что после рождения детей она не сможет восстановиться.

Не так давно 52-летняя Лопес заявила, что поможет многим женщинам с трудоустройством в рамках специального социального проекта.

Также Лопес продолжает рекламировать собственную линейку косметики и рассказывает, что так хорошо выглядеть при малом количестве свободного времени помогает именно она и спорт. А на одном из концертов Дженнифер наглядно продемонстрировала преимущества активного образа жизни.

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