Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, поделилась кадрами, как собирала гуманитарную помощь.

Иванна рассказала, что месяц назад открыла в Швейцарии свой пункт сбора гуманитарной помощи для украинцев. А теперь в своем Instagram показала кадры, как отправляла собранное в Украину.

В подписи к публикации Онуфрийчук рассказала об этом событии: "За этот месяц я несколько раз выходила из пункта со слезами на глазах. Меня умиляли люди, которые приходили, приносили средства или какие-то товары. Наше единство и сила духа – все это невероятно заряжает и подбадривает.

Часть помощи отправилась в Бородянский психоневрологический интернат, а остальные поедут в детские больницы. Для меня это не просто груз. Это то, во что я вложила свою любовь, часть себя. Я знаю, как в этом нуждались и надеюсь, что люди почувствуют мою хорошую энергию, с которой я упаковывала коробки.

И, конечно, я хочу поблагодарить всех-всех, кто присоединился к этому сбору. Каждый, кто принес что-то, направил средства или распространил информацию – сделал свой вклад! Я знаю, что наше единство во всем мире обязательно приближает победу. Очень хочу, чтобы это единство сохранялось у украинцев всегда! Победа за нами, вместе мы сила!".

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