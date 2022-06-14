Популярный украинский фут-блогер и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно получил престижную премию за блогерство, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар поделился своим рецептом малосольных огурцов с йодированной солью.
В микроблоге Евгений опубликовал короткое видео, на котором быстренько показал свой рецепт, как "малосолит" огурцы. И выглядит все очень аппетитно и быстро.
В подписи к публикации Клопотенко рассказал неожиданный секрет – как оказалось, делать малосольные огурцы можно и с йодированной солью.
"Огурцы можно малосолить йодированной солью, все ок. Вот прям берете огурцы, газировку, чеснок, чили, листики разные, йодированную соль и погнали. А вот как выбирать, зачем те огурцы заливать холодной водой, почему с йодированной солью все получится нормально, какие пропорции и какая последовательность – читайте у меня на сайте. Ссылка в профиле. Там есть детали и расписаны так, что у вас точно все получится. Так что огурцы в руки и пойдем получать удовольствие от рецепта. Цьом", - написал Евгений.
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