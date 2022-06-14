Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась полезными рекомендациями, как сохранить психику во время войны.

Как оказалось, Надя пообщалась с психотерапевтом и полученный опыт решила преподнести и своим поклонникам. В своем микроблоге певица опубликовала милое фото, а также картинки с текстовыми рекомендациями.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Друзья, вы оставили так много вопросов, что нам с психотерапевтом было сложно ответить на все, поэтому мы выделили 5 основных тем, которые беспокоят большинство из нас: Как жить сейчас, Тревога о будущем, Панические атаки, Как пережить потерю, Вина выжившего. Начнём с первых. Важно отметить, что все, что происходит с вами сейчас, все то, что вы переживаете – это адекватный ответ психики на неадекватные события вокруг. Никто не может быть морально готов к войне. Самая важная наша с вами задача – выжить: и физически, и психологически. И пусть простые рекомендации психотерапевта помогут вам в этом. Листай карусель!".

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