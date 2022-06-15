Як повідомляє Politeka.net, тема розлучення і особистого життя знаменитої актриси Анджеліни Джолі нерідко стає найбільш обговорюваною в мережі. Не так давно Пітт знову подав позов проти актриси через її продаж частки майна, яке вони купували разом.

Сама виконавиця рідко з'являється на публіці, щоб уникнути зайвої уваги. Однак її кожен вихід у світ завжди обговорюють кілька днів мінімум. Наприклад, поява Джолі на світському вечорі з приводу прем'єри популярної кінокартини стало сюрпризом для фанатів.

У силуетній сукні Джолі підкреслила худорляву фігуру, що відразу обговорили в мережі:

"Вона прекрасна королева..🥰 ; Мої прекрасні янголята ❤; тільки одне скажи, я скажу це... хотілося б більше ваги; Вау, така мила і королева милашек, Доброго ранку, кохана; такий чудовий образ👌; Ух ти яка гарна картинка ❤️❤️❤️ ти не красива, коли занадто худа; трохи поїсти б, це турбує» - пишуть в мережі.

Ми також писали, Джолі вже встигла дати відповідь на звинувачення колишнього чоловіка на свою адресу, воно було отримано виданням People від джерела. Так, з'явився коментар про продаж Джолі її частини замку, який вона купувала з Піттом до розлучення.

"Позов містера Пітта проти міс Джолі-це всього лише продовження його помилкової інтерпретації всієї історії. Правда про те, як все відбувалося насправді, раніше ще не була розкрита публічно».

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