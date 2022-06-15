Как сообщает Politeka.net, тема развода и личной жизни знаменитой актрисы Анджелины Джоли нередко становится самой обсуждаемой в сети. Не так давно Питт снова подал иск против актрисы из-за ее продажи доли имущества, которое они покупали вместе.

Сама исполнительница редко появляется на публике, чтобы избежать лишнего внимания. Однако ее каждый выход в свет всегда обсуждают несколько дней минимум. К примеру, появление Джоли на светском вечере по поводу премьеры популярной кинокартины стало сюрпризом для фанатов.

В силуэтном платье Джоли подчеркнула худощавую фигуру, что сразу обсудили в сети:

«Она прекрасная королева..🥰; Мои прекрасные ангелочки ❤; Только одно скажи, я скажу это… хотелось бы больше веса; Вау, такая милая и королева милашек, доброе утро, любимая; такой великолепный образ👌; Ух ты какая красивая картинка ❤️❤️❤️ ты не красивая, когда слишком худая; чуток поесть бы, это беспокоит» - пишут в сети.

Мы также писали, Джоли уже успела дать ответ на обвинения бывшего мужа в свой адрес, оно было получено изданием People от источника. Так, появился комментарий о продаже Джоли ее части замка, который она покупала с Питтом до развода.

«Иск мистера Питта против мисс Джоли — это всего лишь продолжение его ложной интерпретации всей истории. Правда о том, как все происходило на самом деле, прежде еще не была раскрыта публично».

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