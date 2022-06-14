Співачка розповіла, що до зустрічі з нинішнім нареченим вона зустрічалася з чоловіком, який на 15 років старший.

Відома співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно побралася зі своїм обранцем блогером Олександром Волошиним, у своїх Instagram-сторіс розповіла, що мала гіркий досвід стосунків. За словами дівчини, до зустрічі з нинішнім коханим, вона жила з чоловіком, який був на 15 років старший за неї.

Анна розповіла, що вже на п'ятий день цих відносин вона переїхала до нього. Однак, в цьому співжитті зірка дуже страждала - її чоловік був аб'юзером, принижував і ображав її.

"Мої минулі стосунки, про які я не розповідала, були жахливими і аб'юзивними", - зізналася Трінчер.

Вона також розповіла, що після цих відносин вона боялася знову будувати любов з ким би то не було через страх знову бути приниженою.

"Я не спілкувалася тоді майже ні з ким, навіть з сім'єю. Мені було боляче. Я просто приходила додому і плакала", - поділилася співачка.

Однак тепер вона знову полюбила і намагається будувати здорові відносини з новим обранцем, який взимку зробив їй пропозицію руки і серця.

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