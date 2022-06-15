Популярна українська співачка Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливим відео, а в підписі до нього розповіла про дівчину, яка до неї написала з окупованого Херсона.

За словами Олі, їй написала дівчина, яка зараз живе в окупації, і розповіла, як згадує новорічний концерт співачки, на якому побувала.

"Кілька днів тому мені написала дівчинка з Херсона. Повідомлення було емоційним і щемливим. Я розуміла, що вона писала його швидко, і їй боляче. Віка (заради безпеки змінила її ім'я) згадувала як тепло і весело нам було разом в цю новорічну ніч, коли я виступала на головній площі Херсона. Говорила, що часто подумки повертає ті моменти і переглядає відео. Казала, що це дає їй надію. А ще Віка прикріпила фото нових афіш, що нині висять на стовпах у Херсоні. На головній площі її рідного міста за" русский мир " тепер під фонограму голосять ті, кого і артистами назвати неможливо. І людьми-складно", - розповіла Цибульська.

Також артистка зізналася, що їй захотілося міцно-міцно обійняти цю дівчину. А разом з нею і всіх українців, які зараз змушені жити під російською окупацією.

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