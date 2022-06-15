Популярная украинская певица Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео, а в подписи к нему рассказала о девушке, которая к ней написала из оккупированного Херсона.

По словам Оли, ей написала девушка, которая сейчас живет в оккупации, и рассказала, как вспоминает новогодний концерт певицы, на котором побывала.

"Несколько дней назад мне написала девочка из Херсона. Сообщение было эмоциональным и щемящим. Я понимала, что она писала его быстро, и ей больно. Вика (ради безопасности сменила ее имя) вспоминала как тепло и весело нам было вместе в эту новогоднюю ночь, когда я выступала на главной площади Херсона. Говорила, что часто мысленно возвращает те моменты и пересматривает видео. Говорила, что это дает ей надежду. А еще Вика прикрепила фото новых афиш, ныне висящих на столбах в Херсоне. На главной площади ее родного города за "русский мир" теперь под фонограмму причитают те, кого и артистами назвать невозможно. И людьми – сложно", - рассказала Цибульская.

Также артистка призналась, что ей захотелось крепко-крепко обнять эту девушку. А вместе с ней и всех украинцев, которые сейчас вынуждены жить под российской оккупацией.

Напомним, Никитюк с мамой похвасталась развлечениями на Хмельницком базаре: "Там такая вывеска и...".

Как сообщала Politeka, Остапчук засветил интерьер их с женой будущего семейного гнездышка: "Дом нашей мечты".

Также Politeka писала, что Лобода привела россиян в ярость рассказом о тяжестях украинцев: "Верните деньги!".