Популярная украинская певица Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательным видео, а в подписи к нему рассказала о девушке, которая к ней написала из оккупированного Херсона.
По словам Оли, ей написала девушка, которая сейчас живет в оккупации, и рассказала, как вспоминает новогодний концерт певицы, на котором побывала.
"Несколько дней назад мне написала девочка из Херсона. Сообщение было эмоциональным и щемящим. Я понимала, что она писала его быстро, и ей больно. Вика (ради безопасности сменила ее имя) вспоминала как тепло и весело нам было вместе в эту новогоднюю ночь, когда я выступала на главной площади Херсона. Говорила, что часто мысленно возвращает те моменты и пересматривает видео. Говорила, что это дает ей надежду. А еще Вика прикрепила фото новых афиш, ныне висящих на столбах в Херсоне. На главной площади ее родного города за "русский мир" теперь под фонограмму причитают те, кого и артистами назвать невозможно. И людьми – сложно", - рассказала Цибульская.
Также артистка призналась, что ей захотелось крепко-крепко обнять эту девушку. А вместе с ней и всех украинцев, которые сейчас вынуждены жить под российской оккупацией.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
На детском пляже в Днепре нашли тело, детали несчастья: "Искали два дня"
Оккупанты все реже идут в прямую атаку, появилось объяснение: "Такая тенденция не может не радовать"
«Исходим из самого пессимистичного сценария»: как в ОП готовятся к возможному вторжению Беларуси
Судья "Україна має талант" Евгений Кот хвастнул красоткой-женой в роскошном платье: "Хорошо..."
Напомним, Никитюк с мамой похвасталась развлечениями на Хмельницком базаре: "Там такая вывеска и...".
Как сообщала Politeka, Остапчук засветил интерьер их с женой будущего семейного гнездышка: "Дом нашей мечты".
Также Politeka писала, что Лобода привела россиян в ярость рассказом о тяжестях украинцев: "Верните деньги!".