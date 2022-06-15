Популярний український шеф-кухар і переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який нещодавно отримав престижну премію, як кращий фут-блогер, часто ділиться з шанувальниками цікавими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, в цей ресторатор виклав кумедне відео, як готує Куліш і заінтригував рецептом.
За словами Клопотенка, пшоно, з якого готують козацьку кашу Куліш, це і є справжній український суперфуд. Свій рецепт старовинної української страви кухар опублікував на ютуб-каналі, а в Instagram показав лише найкумедніші фрагменти.
У підписі до публікації Євген написав: "Куліш – це та сама каша козаків, але я навчу вас її готувати так, що ви закохаєтесь в пшоно. Бо воно не буде єдиною важкою масою. А, знаєте, таке, що кожна крупинка є окремою, незалежною і не липне до крупинки поруч. Буде дуже добре в роті, одним словом. Рецепт вже на моєму ютуб-каналі, посилання в профілі. А ще ви можете ставати спонсором каналу. Це підтримає наступні відео і мою команду, а ви отримаєте на Ютубі додатковий контент, якого не мають інші Передплатники. Отак. Інформація про спонсорство прямо в описі відео. Цьом".
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