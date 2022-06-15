Популярный украинский шеф-повар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно получил престижную премию, как лучший фут-блогер, часто делится с поклонниками интересными публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот ресторатор выложил забавное видео, как готовит кулиш и заинтриговал рецептом.
По словам Клопотенко, пшено, из которого готовят казацкую кашу кулиш, это и есть настоящий украинский суперфуд. Свой рецепт старинного украинского блюда повар опубликовал на ютуб-канале, а в Instagram показал лишь самые забавные фрагменты.
В подписи к публикации Евгений написал: "Кулиш – это та самая каша казаков, но я научу вас ее готовить так, что вы влюбитесь в пшено. Ибо оно не будет единственной тяжелой массой. А, знаете, такое, что каждая крупинка является отдельной, независимой и не липнет к крупинке рядом. Будет очень хорошо во рту, одним словом. Рецепт уже на моем ютуб-канале, ссылку в профиле. А еще вы можете становиться спонсором канала. Это поддержит следующие видео и мою команду, а вы получите на ютубе дополнительный контент, которого не имеют другие подписчики. Вот так. Информация о спонсорстве прямо в описании видео. Цьом".
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