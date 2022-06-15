Як пише Politeka.net, відома співачка і ведуча «Орла і решки» болівійського Походження поділилася в своєму Instagram надихаючими кадрами.
Андраде вирішила згадати, яким яскравим було її життя до того, як Росія влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну.
На архівних кадрах можна побачити як Мішель розважається з подружками, записує музику, гуляє по місту, позує на тлі мальовничої природи, дуріє і всіляко насолоджується життям.
І хоча зараз в житті співачки, як і в життях мільйонів українців, не все так райдужно, Андраде вирішила нагадати про те, що світло сильніше темряви.
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"Життя переможе смерть, а світло – темряву", - написала співачка.
Її шанувальники тут же відреагували.
"Клас. Люблю", "так, шикарна", "ти дуже красива і весела, залишайся такою завжди і не хворій", "ти сонечко", "Мішель Відпочивай, веселі багато моментів, один момент сумний. Світ скоро настане, темні зникнуть. А нам світлим доведеться жити далі і відновлювати все", - пишуть люди.
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