Как пишет Politeka.net, известная певица и ведущая «Орла и решки» боливийского происхождения поделилась в своем Инстаграм вдохновляющими кадрами.
Андраде решила вспомнить, какой яркой была ее жизнь до того, как россия устроила полномасштабное вторжение в Украину.
На архивных кадрах можно увидеть как Мишель развлекается с подружками, записывает музыку, гуляет по городу, позирует на фоне живописной природы, дурачится и всячески наслаждается жизнью.
И хотя сейчас в жизни певицы, как и в жизнях миллионов украинцев, не все так радужно, Андраде решила напомнить о том, что свет сильнее тьмы.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
На детском пляже в Днепре нашли тело, детали несчастья: "Искали два дня"
Оккупанты все реже идут в прямую атаку, появилось объяснение: "Такая тенденция не может не радовать"
«Исходим из самого пессимистичного сценария»: как в ОП готовятся к возможному вторжению Беларуси
"Это вам не Монатик, Потап, Винник": Даниэль Салем показал, как проходят его будни на фронте
«Жизнь победит смерть, а свет – тьму», - написала певица.
Ее поклонники тут же отреагировали.
«Класс. Люблю», «Да, шикарная», «Ты очень красивая и веселая, оставайся такой всегда и не болей», «Ты солнышко», «Мишель отдыхай, весёлые многие моменты, один момент грустный. Мир скоро наступит, тёмные исчезнут. А нам светлым придётся жить далее и восстанавливать всё», - пишут люди.
Напомним, Дорофеева растрогала до слез исполнением на украинском языке, видео.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина попала в Польшу и посмотрела на нее другими глазами.
Также Politeka писала, что Тринчер честно рассказала об отношениях с мужчиной, который на 15 лет старше.