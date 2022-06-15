Як повідомляє Politeka.net, зірка українського спорту 28-річна олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова розповіла в програмі "Зірковий шлях" про свою зомбовану пропагандою бабусю, яка живе в анексованому Криму.

Днями бабуся Анни сидить біля телевізора і вірить всьому, що "віщають" по російських федеральних каналах. Рідна бабуся спортсменки з Криму виступає на боці країни-агресорки і чекає, поки так звана "друга армія світу" звільнить її внучку і правнука.

"Я кажу: "Бабуся, тут такий жах, в Україні почалася війна", а вона мені: "Це ж добре, вас же рятують". Я кажу: "Від кого рятувати? Ти розумієш, що зараз в країні, де живе твоя внучка і Рома... Київ палає, він у вогні, не тільки Київ, вся Україна. Ракети прилітають з Росії". Вона мені каже: "Та це все хейт, і це не насправді", – розповіла спортсменка.

Анна Різатдінова зізналася, що намагалася донести правду до улюбленої бабусі, але нічого не вийшло, вона і далі твердила завчені фрази російської пропаганди.

"І це моя рідна людина. Це адекватна жінка, з якою я прожила все своє дитинство. І вона таке говорить! Я не могла в це повірити", - емоційно зазначила Анна Різатдінова.

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