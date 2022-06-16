Як повідомляє Politeka.net, зірка українського спорту 28-річна олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова розповіла в програмі "Зірковий шлях" про своє особисте життя.
Зірка українського спорту зізналася, що любов вона зустріла рік тому. Спілкуватися вони почали в соціальних мережах, а потім він допомагав зірці відкривати академію. Все починалося зі спілкування про роботу, але після особистої зустрічі переросло в справжні почуття.
"Після першої зустрічі зрозуміла, що це він. Подзвонила мамі і сказала, що знайшла свого чоловіка. Вона здивувалася, як таке можливо після першої зустрічі, це навіть не побачення було", - згадала з посмішкою Анна Різатдінова.
Ім'я та рід діяльності свого обранця Анна поки не розголошує. Гімнастка каже, що коли закінчиться війна і вона повернеться додому, то вони зроблять справжнє українське весілля. За її словами, цей час є для неї надважким, адже її коханий чоловік залишився в Україні.
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"Я багато плакала і дуже переживала. Розумієте, я довго чекала своє особисте щастя, І ось воно нарешті є, але мій хлопець залишився в Україні. Його обов'язок допомагати ЗСУ. Відстань з ним мені дається дуже важко, мій психологічний стан дуже пригнічений, як і більшості жінок, які переживають подібну ситуацію", - розповіла Анна Різатдінова.
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