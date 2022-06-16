Как сообщает Politeka.net, звезда украинского спорта 28-летняя олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова рассказала в программе "Зірковий шлях" о своей личной жизни.
Звезда украинского спорта призналась, что любовь она встретила год назад. Общаться они начали в социальных сетях, а потом он помогал звезде открывать академию. Все начиналось с общения о работе, но после личной встречи переросло в настоящие чувства.
"После первой встречи поняла, что это он. Позвонила маме и сказала, что нашла своего мужчину. Она удивилась, как такое возможно после первой встречи, это даже не свидание было", - вспомнила с улыбкой Анна Ризатдинова.
Имя и род деятельности своего избранника Анна пока не разглашает. Гимнастка говорит, что когда закончится война и она вернется домой, то они сделают настоящую украинскую свадьбу. По ее словам, это время является для нее сверхтяжелым, ведь ее любимый мужчина остался в Украине.
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"Я много плакала и очень переживала. Понимаете, я долго ждала свое личное счастье, и вот оно наконец есть, но мой парень остался в Украине. Его обязанность помогать ВСУ. Расстояние с ним мне дается очень тяжело, мое психологическое состояние очень подавленное, как и большинству женщин, которые переживают подобную ситуацию", - рассказала Анна Ризатдинова.
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