Популярна українська співачка Злата Огневич, яка вирушила в тур з благодійними концертами, часто розповідає в Instagram, чим займається у вільний від виступів час. Схоже, артистка нарешті приступила до підготовки нових композицій і в скоріше представить нову пісню.

Зараз виконавиця робить акцент на допомозі українським біженцям, розповідає про підтримку ЗСУ і рідко буває вдома. Проте, незважаючи на завантажений графік, намагається Огневич порадувати чимось новим своїх фанатів.

"А тим часом готую для Вас дещо особливе 🤍 🤍 🤍 » -пише Огневич під кадрами.

У мережі підтримують: "які хороші❤; ми чекаємо 😀; знайомі обличчя)❤️🙏 🇺 🇦; дивовижний! 🔥; Які гарні 😍; Круті 🔥; Злата😍 Мені дуже цікаво стало ❤️🎶 що ти готуєш; Дуже чекаємо❤️🔥; Хороші🔥; Чекаємо результат❤️; Ми обов'язково переможемо! Слава Нації!; Дуже хороша, найкраща просто 😍" »

Раніше артистка вирішила розповісти про те, як виглядає її типовий день в нових реаліях. За словами Огневич, зараз у неї день починається і закінчується однаково. Зазначимо, Злата активно підтримує питання, що стосуються допомоги ЗСУ.

"Кожен мій день починається і закінчується однаково. Переглядаю новини в різних пабліках, хочу знати, яка там ситуація на фронті. Я дивлюся, як наші ЗСУ борються! Сантиметр за сантиметром борються за нашу свободу» - пише Злата.

Також "Класний заряд на день": дружина Остапчука показала, чому сімейство присвячує ранок.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розлютив українців невдалим жартом: "що за маячня...".

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина вразила історією свого друга, який зараз на передовій: "після цього я плачу...".