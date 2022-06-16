Популярная украинская певица Злата Огневич, которая отправилась в тур с благотворительными концертами, часто рассказывает в Инстаграм, чем занимается в свободное от выступлений время. Похоже, артистка наконец-то приступила к подготове новых композиций и в скоре представит новую песню.

Сейчас исполнительница делает акцент на помощи украинским беженцам, рассказывает о поддержке ВСУ и редко бывает дома. Тем не менее, несмотря на загруженный график, старается Огневич порадовать чем-то новым своих фанатов.

«А между тем готовлю для Вас кое-что особенное 🤍🤍🤍» - пишет Огневич под кадрами.

В сети поддерживают: «какие хорошие❤; Мы ждем 😀; Знакомые лица ) ❤️🙏🇺🇦; Удивительный! 🔥; Какие красивые 😍; Крутые 🔥; Злата😍 Мне очень интересно стало ❤️🎶 что ты нам готовишь; Очень ждем❤️🔥; Хорошие🔥; Ждем результат❤️; Мы обязательно победим! Слава Нации!; Очень хорошая, лучшая просто 😍».

Ранее артистка решила рассказать о том, как выглядит ее типичный день в новых реалиях. По словам Огневич, сейчас у нее день начинается и заканчивается одинаково. Отметим, Злата активно поддерживает вопросы, касающиеся помощи ВСУ.

«Каждый мой день начинается и заканчивается одинаково. Пересматриваю новости в разных пабликах, хочу знать, какая там ситуация на фронте. Я смотрю, как наши ВСУ борются! Сантиметр за сантиметром борются за нашу свободу» - пишет Злата.

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