Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес прославилася завдяки своїй манері виступати перед шанувальниками і влаштовувати справжнє шоу. При цьому Виконавець все ще активно займається в спортзалі і приділяє дуже багато часу зовнішньому вигляду.

Завдяки правильно підібраному догляду артистка виглядає значно молодше за свої роки і тому з легкістю для модних фотосесій вибирає відкриті вбрання. Наприклад, Лопес любить відкриті сукні з сіточкою, значними декольте і дорогими прикрасами.

На зйомці поруч з молодим колегою Лопес зробила акцент на засмаглі форми і виглядала дуже привабливо. Перед черговим анонсом своєї композиції виконавиця пококетувала перед камерою.

Раніше в розкішному бежевому пальто і такому ж комбінезоні з ременем, 52-річна Лопес змогла підкреслити всі свої форми, а також продемонструвала: вона все ще здатна здивувати. Більш того, виконавиця отримала сотні компліментів, адже продовжує підкреслювати – вона і без уколів краси справляється.

"Доброго ранку Америка!!! ☀️👡» - пише Лопес під кадрами.

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