Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес прославилася завдяки своїй манері виступати перед шанувальниками і влаштовувати справжнє шоу. При цьому Виконавець все ще активно займається в спортзалі і приділяє дуже багато часу зовнішньому вигляду.
Завдяки правильно підібраному догляду артистка виглядає значно молодше за свої роки і тому з легкістю для модних фотосесій вибирає відкриті вбрання. Наприклад, Лопес любить відкриті сукні з сіточкою, значними декольте і дорогими прикрасами.
На зйомці поруч з молодим колегою Лопес зробила акцент на засмаглі форми і виглядала дуже привабливо. Перед черговим анонсом своєї композиції виконавиця пококетувала перед камерою.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
ЗСУ від великого контрнаступу стримує лише одне, в МВС назвали причину: "Тимчасово стопорить процес..."
"Благали врятувати": чоловіка в Дніпрі віднесло течією на очах у відпочиваючих, фото
"Окупанти побіжать": генерал вказав на складність звільнення Херсонщини і описав, яким воно буде
У ЗСУ намалювалася важливіша проблема, ніж брак важкого озброєння: Жданов розповів подробиці
Раніше в розкішному бежевому пальто і такому ж комбінезоні з ременем, 52-річна Лопес змогла підкреслити всі свої форми, а також продемонструвала: вона все ще здатна здивувати. Більш того, виконавиця отримала сотні компліментів, адже продовжує підкреслювати – вона і без уколів краси справляється.
"Доброго ранку Америка!!! ☀️👡» - пише Лопес під кадрами.
Також Бедняков назвав три причини, чому росіяни ненавидять Маріуполь.
Як повідомляла Politeka, Дружина ведучого" Маски "Остапчука похвалилася розкішним букетом:" цього разу квіти не від чоловіка!".
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" показала себе "з минулого життя" і поділилася корисним: "з важливого...".