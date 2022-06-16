Известная певица и актриса Дженнифер Лопес прославилась благодаря своей манере выступать перед поклонниками и устраивать настоящее шоу. При этом исполнителньица все еще активно занимается в спортзале и уделяет очень много времени внешнему виду.

Благодаря правильно подобранному уходу артистка выглядит значительно моложе своих лет и поэтому с легкостью для модных фотосессий выбирает открытые наряды. К примеру, Лопес любит открытые платья с сеточкой, внушительными декольте и дорогими украшениями.

На съемке рядом с молодым коллегой Лопес сделала акцент на загорелые формы и выглядела очень привлекательно. Перед очередным анонсом своей композиции исполнительница пококетничала перед камерой.

Ранее в роскошном бежевом пальто и таком же комбинезоне с ремнем, 52-летняя Лопес смогла подчеркнуть все свои формы, а также продемонстрировала: она все еще способна удивить. Более того, исполнительница получила сотни комплиментов, ведь продолжает подчеркивать – она и без уколов красоты справляется.

«Доброе утро Америка!!! ☀️👡» - пишет Лопес под кадрами.

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