Легендарний український виконавець Віктор Павлік, який взяв за дружину свою молоденьку асистентку Катерину Репяхову, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно артист вітав в соцмережі з днем народження Катю, а тепер день народження у них маленького сина Михасика.

З цього приводу Віктор опублікував чарівні фото сина, на яких показав, як він підріс за перший рік життя. Схоже, зіркові батьки влаштували спеціальну сімейну фотосесію до Дня народження сина. На знімках щасливий батько тримає на руках Михасика, а той тільки мило посміхається. А на одному зі знімків зображена вся сім'я – мама, тато і син.

У підписі до публікації Віктор Павлік написав зворушливе привітання синові: "Коханий мій синочок, Михасик, Богом посланий ангел, з днем народження тебе, дорогий! Ми тебе з мамою дуже любимо! Щоб ти був здоровий і щасливий! Нехай Господь тебе оберігає! Нам 1 рочок!". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати знімки, засинаючи сімейство компліментами і привітаннями.

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