Легендарный украинский исполнитель Виктор Павлик, который взял в жены свою молоденькую ассистентку Екатерину Репяхову, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно артист поздравлял в соцсети с днем рождения Катю, а теперь день рождения у них маленького сына Михасика.

По этом поводу Виктор опубликовал очаровательные фото сына, на которых показал, как он подрос за первый год жизни. Похоже, звездные родители устроили специальную семейную фотосессию ко дню рождения сына. На снимках счастливый отец держит на руках Михасика, а тот только мило улыбается. А на одном из снимков запечатлена вся семья – мама, папа и сын.

В подписи к публикации Виктор Павлик написал трогательное поздравление сыну: "Любимый мой сынишка, Михасик, Богом посланный ангел, с днем рождения тебя, дорогой! Мы тебя с мамой очень любим! Чтобы ты был здоров и счастлив! Пусть Господь тебя оберегает! Нам 1 годик!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать снимки, засыпая семейство комплиментами и поздравлениями.

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