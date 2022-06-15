Популярный украинский телеведущий, блогер и ведущий шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков, который недавно объявил, что полностью переходит на украинский язык, сделал неожиданное признание о том, что сделает, когда в Украине закончится война.

На странице "Нового канала" в Instagram опубликовали фото Беднякова и привели его слова о том, что он сделает, когда закончится война.

"Хух!" – вот так сделаю. "Это закончилось…", – сказал Андрей Бедняков.

А еще отметил, что праздновать, скакать и кричать о победе он не будет, ведь дается нам очень дорогой ценой.

"Я, наверное, просто выдохну и скажу: наконец. А потом уже обязательно буду благодарить Вооруженные силы Украины. Политикам, которые делали все для того, чтобы Украина снова стала страной, какой она была. Буду благодарить украинцев за то, что мы начали делать все вместе, как никогда сплочено. – добавил Андрей.

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