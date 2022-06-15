Как пишет Politeka.net, популярная певица поделилась возмутительными кадрами , снятыми в россии. На них настоящий российский «богатырь» пристал с оскорблениями к темнокожей девушке прямо в автобусе. «Герой» называл свою попутчицу обезьяной, а когда она начала снимать все на камеру, сел рядом, блокируя ей выход, несмотря на наличие множества свободных мест в автобусе.

По мнению Поляковой, эти кадры говорят многое о современной россии.

«Они полны ненависти, расизма, шовинизма, нетерпимости ни к кому, кроме тех кто их угнетает, обворовывает, унижает нищенскими зарплатами и неустроенным бытом, плохой жизнью и бесперспективностью!», - написала певица.

По ее мнению, такая характеристика должна показать украинцам единственный возможный метод борьбы с россиянами.

«Русские уважают только силу, а значит их надо гнать от сюда с Украины силой, и нет другого выхода, с ними не договориться, ибо любые переговоры и уступки, для них признак слабости, гнать силой в их отвратительную жизнь, и возвести стену на века!», - подытожила Полякова.

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