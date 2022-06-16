Як повідомляє Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною ведучою, яка з перших днів підтримує українців у боротьбі проти російської агресії. Артистка нещодавно опублікувала ролик з окупантами, який сильно її розлютив.

У публікації Маша Єфросиніна звернулася до громадян Європи:

"Навіть у страшних снах Я не могла уявити, що побачу найстрашніші, ні з чим не порівнянні з кіно, кадри ... живцем!"- пише вона.

Єфросиніна закликала дати Україні зброю, щоб українці могли захищатися від божевільних дій окупантів.

"Це відео про те, як виглядають справжні монстри. Вони принесли в мою країну вбивства, тортури, згвалтування і тотальну розруху! Вони нелюди, вони принесли нам смерть і горе... Так що, дорогі європейські лідери, скільки українців повинно загинути від рук цих російських виродків, щоб ви не затягували з поставками зброї в країну, яка сьогодні ціною життів десятків тисяч невинних людей захищає ваші кордони?"- додала вона.

Ми також писали, багато українських артистів взяли участь у поетичному арт-проекті українського ведучого і продюсера Павла Шилька під назвою "Буремні вірші".

Також, Єфросиніна з гербом на серці здивувала змінами в зовнішності.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна розповіла, чому ще не опустила руки далеко від дому.

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