Как сообщает Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной ведущей, которая с первых дней поддерживает украинцев в борьбе против российской агрессии. Артистка недавно опубликовала ролик с оккупантами, который сильно ее разозлил.
В публикации Маша Ефросинина обратилась к гражданам Европы:
«Даже в страшных снах я не могла представить, что увижу самые страшные, ни с чем не сравнимые с кино, кадры… живьем!» — пишет она.
Ефросинина призвала дать Украине оружие, чтобы украинцы могли защищаться от безумных действий оккупантов.
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«Это видео о том, как выглядят настоящие монстры. Они принесли в мою страну убийства, пытки, изнасилования и тотальную разруху! Они нелюди, они принесли нам смерть и горе… Так что, дорогие европейские лидеры, сколько украинцев должно погибнуть от рук этих русских ублюдков, чтобы вы не затягивали с поставками оружия в страну, которая сегодня ценой жизней десятков тысяч невинных людей защищает ваши границы?» — добавила она.
Мы также писали, многие украинские артисты приняли участие в поэтическом арт-проекте украинского ведущего и продюсера Павла Шилько под названием "Буремні вірші".
Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.
Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.
Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.