Как сообщает Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной ведущей, которая с первых дней поддерживает украинцев в борьбе против российской агрессии. Артистка недавно опубликовала ролик с оккупантами, который сильно ее разозлил.

В публикации Маша Ефросинина обратилась к гражданам Европы:

«Даже в страшных снах я не могла представить, что увижу самые страшные, ни с чем не сравнимые с кино, кадры… живьем!» — пишет она.

Ефросинина призвала дать Украине оружие, чтобы украинцы могли защищаться от безумных действий оккупантов.

«Это видео о том, как выглядят настоящие монстры. Они принесли в мою страну убийства, пытки, изнасилования и тотальную разруху! Они нелюди, они принесли нам смерть и горе… Так что, дорогие европейские лидеры, сколько украинцев должно погибнуть от рук этих русских ублюдков, чтобы вы не затягивали с поставками оружия в страну, которая сегодня ценой жизней десятков тысяч невинных людей защищает ваши границы?» — добавила она.

Мы также писали, многие украинские артисты приняли участие в поэтическом арт-проекте украинского ведущего и продюсера Павла Шилько под названием "Буремні вірші".

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.