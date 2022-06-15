Джамала порівняла своє нинішнє фото з тим, що було зроблено 10 років тому.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала опублікувала фото в своїх сторіз, що демонструють її трансформацію. Так, вона порівняла своє нинішнє фото з тим, що було зроблено 10 років тому і таким чином показує, як змінилася її зовнішність за цей час.

На першому фото Джамала постала, коли прибула на концерт Євробачення-2012 - тоді він проводився в столиці Азербайджану, в місті Баку. Джамала підстрижена під каре, одягнена в яскраво-жовту футболку і курточку в тон, а також широку синю спідницю. Вона променисто посміхається, явно відчуваючи себе щасливою через поїздку на концерт.

На новому фото, яке було зроблено в 2022 році, Джамала також приміряла вбрання в кольорах українського прапора. Цього разу артистка обрала синю футболку і яскравий жовтий плащик. Якщо порівняти ці два знімки, то стає зрозумілим, що змінюється мода, але не співачка - вона немов зупинила час.

Нагадаємо, Джамала розповіла, де відчуває унікальні відчуття.

Як Politeka повідомляла, Джамала в стильному комбінезоні розбурхала важливим оголошенням.

Також Politeka писала, Джамала показала рідкісні фото з дітьми за кордоном.