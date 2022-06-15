Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала опубликовала фото в своих Сториз, демонстрирующие ее трансформацию. Так, она сравнила свое нынешнее фото с тем, что было сделано 10 лет назад и таким образом показывает, как изменилась ее внешность за это время.
На первом фото Джамала, запечатлена, когда прибыла на концерт Евровидения-2012 - тогда он проводился в столице Азербайджана, в городе Баку. Джамала подстрижена под каре, одетая в ярко-желтую футболку и курточку в тон, а также широкую синюю юбку. Она лучезарно улыбается, явно чувствуя себя счастливой из-за поездки на концерт.
На новом фото, которое было сделано в 2022 году, Джамала также примеряла наряд в цветах украинского флага. На этот раз она выбрала синюю футболку и яркий желтый плащик. Если сравнить эти два снимка, то становится понятным, что меняется мода, но не певица - она словно остановила время.
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