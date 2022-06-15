Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно оголосила про відновлення роботи своєї танцювальної школи, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала милі фото і похвалилася патріотичними обновками.

На нових фотографіях Ілона відображена, мабуть, в якійсь новобудові без дверей і меблів, можливо, це її новий будинок. Перед камерою хореограф позує у всьому білому - вузьких брюках і патріотичній футболці хитромудрого фасону, а руках вона тримає невелику сумочку. Волосся красуня зібране в акуратний хвостик, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Пишаюся тим, що я українка! Сьогодні дуже важливо допомагати один одному, не переставати здійснювати свої мрії, вивчати українську культуру, мову, літературу, історію та відроджувати нашу націю! Ніколи раніше я не була пристрасною прихильницею українських дизайнерів і брендів, але сьогодні, з великою гідністю і любов'ю в серці одягаю одяг українського виробництва і відчуваю себе частиною країни! Дякую ... за неймовірний подарунок і бажаю натхнення і ще більше яскравих життєстверджуючих колекцій одягу, які будуть ідентифікувати кожного українця по всьому світу!".

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