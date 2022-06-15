Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, которая поддерживает украинцев и освещает ситуацию с российским вторжением на наши земли. Она также нередко общается с поклонниками в Инстаграм и рассказывает о жизни в новых реалиях.

«Я поддерживаю украинское 🇺🇦. И поддерживаю тех, кто поддерживает нашу страну, наших воинов, наших переселенцев в это трудное время! Сегодня мы объединились с ТМ «Хуторок» и Благотворительным фондом «Ячейка», которым я доверяю.

Три тонны продукции от ТМ "Хуторок" пойдут на помощь нашим украинцам. Я считаю, что сейчас должен работать каждый, у кого есть такая возможность – потому что это налоги, потому что это поступления в наш бюджет, а значит, это деньги на нашу армию!» - пишет Ребрик.

В сети также отреагировали: «Молодцы вместе делаем добро🔥❤️; идем до конца! До Победы!; 👏🔥это хорошее дело 🙏🇺🇦💙💛 пусть скорее наступит мир в Украине очень все этого хотят; Все будет Украина!💪🏼💙💛; Супер всегда пользуюсь❤️❤️; Это, круто, что такие поставщики и производители, есть на нашем рынке!!!».

Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым была в паре на "Танцях з зірками".

У пары есть двое дочерей - Диана и Полина. В этот раз Ребрик похвалилась увлечением своей дочери и после поделилась ее первыми успехами. Маленькая красавица хочет быть гимнасткой, поэтому Лилия ходит с ребенком на занятия.

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