Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно объявила о возобновлении роботы своей танцевальной школы, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила милые фото и похвасталась патриотическими обновками.

На новых фотографиях Илона запечатлена, видимо, в какой-то новостройке без дверей и мебели, возможно, это ее новый дом. Перед камерой хореограф позирует во всем белом – узких брюках и патриотической футболке замысловатого фасона, а руках она держит небольшую сумочку. Волосы красотка собраны в аккуратный хвостик, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Горжусь тем, что я украинка! Сегодня очень важно помогать друг другу, не переставать осуществлять свои мечты, изучать украинскую культуру, язык, литературу, историю и возрождать нашу нацию! Никогда раньше я не была страстной поклонницей украинских дизайнеров и брендов, но сегодня, с большим достоинством и любовью в сердце одеваю одежду украинского производства и чувствую себя частью страны! Спасибо ... за невероятный подарок и желаю вдохновения и еще больше ярких жизнеутверждающих коллекций одежды, которые будут идентифицировать каждого украинца по всему миру!".

Напомним, Лилия Ребрик показала, как и зачем поддерживает все украинское: "Сейчас должен работать каждый!".

Как сообщала Politeka, "Будет очень хорошо во рту": Клопотенко из "Мастер Шеф" удивил новым рецептом старинного блюда.

Также Politeka писала, что Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась: "Нет другого выхода, их надо...".