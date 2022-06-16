Як пише Politeka.net, молода красуня Соня Євдокименко поділилася в своєму Instagram новими знімками.
Як відомо, дочка єдиного сина культової української співачки вже давно живе і навчається в США. При цьому, судячи з нового посту, дівчину продовжує тягнути в Європу.
На знімках Соня сиділа в милому дворику з витонченим фонтаном. Дівчина була одягнена в стильну сукню-піджак абрикосового відтінку. Євдокименко сиділа за столиком ресторану під відкритим небом, кокетливо поправляючи волосся.
"Втеча в Європу в серці чудесного Беверлі - Хіллз», - підписала кадри внучка Ротару.
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Її пост тут же привернув увагу поклонників.
"Як красиво", "Софійка, ти дуже красива", "Боже, яке сонечко", "принадність-то яка", "цей лук на тобі просто персик", - пишуть люди, вражені знімками.
Відзначимо, що Соні 21 рік. Вона живе і вчиться в Нью-Йорку, а на літо вирішила перебратися в Лос-Анджелес, де їй запропонували роботу.
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