Про це, як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram заявила модель і волонтер Вікторія Апанасенко, яка отримала титул «Міс Україна Всесвіт-2022».
Апанасенко також опублікувала відео, яке вони з командою «Міс Україна Всесвіт» робили кілька тижнів.
"І кожен раз, коли я його дивлюся, моє серце розриває біль. Схоже на страшний сон, який став нашим кожного українця... Я їду боротися.... не за свою ... за нашу перемогу! І нехай весь світ бачить, що нас неможливо зламати! Наші серця, наші душі, наша віра – незламні", - написала у своєму зверненні нова «Міс Україна-Всесвіт».
У коментарях до відео дівчині бажають удачі, захоплюються її красою і на різних мовах світу висловлюють підтримку українському народу, який веде мужню боротьбу з російськими загарбниками:
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"Захоплююся і дуже рада, що ти будеш представляти Україну", "Талановито, сильно, до мурашок. В добрий шлях, Вікторія", "Бажаю тобі перемоги, неймовірна просто", " Вікторія – означає Перемога. А це ще один знак, що Україна переможе".
Нагадаємо, в мережі показали особисті фото володарки титулу "Міс Україна-Всесвіт-2022" Вікторії Апанасенко.
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