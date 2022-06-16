Об этом, как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram заявила модель и волонтер Виктория Апанасенко, получившая титул «Мисс Украина Вселенная-2022».
Апанасенко также опубликовала видео, которое они с командой «Мисс Украина Вселенная» делали несколько недель.
«И каждый раз, когда я его смотрю, мое сердце разрывает боль. Похоже на страшный сон, который стал нашим каждого украинца… Я еду бороться…. не за свою… за нашу победу! И пусть весь мир видит, что нас невозможно сломать! Наши сердца, наши души, наша вера – несокрушимы», - написала в своем обращении новая «Мисс Украина-Вселенная».
В комментариях к видео девушке желают удачи, восхищаются ее красотой и на разных языках мира высказывают поддержку украинскому народу, который ведет мужественную борьу с российскими захватчиками:
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«Восхищаюсь и безумно рада, что ты будешь представлять Украину», «Талантливо, сильно, до мурашек. В добрый путь, Виктория», «Желаю тебе победы, невероятная просто», «Виктория – означает победа. А это еще один знак, что Украина победит».
Напомним, в Сети показали личные фото обладательницы титула "Мисс Украина-Вселенная-2022" Виктории Апанасенко.
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