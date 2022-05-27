Известный украинский актер, звезда «Голосу країни», ресторатор и телеведущий Даниэль Салем, который с первых дней полномасштабного вторжения ушел в ВСУ, принял решение стать отцом для ребенка, который потерял родителей в этой войне.

Об этом Даниэль сообщил в эфире программы в эфире «Индиго TV». Примечательно, что жена актера об этом не знала.

«Были ситуации, когда мы вытягивали, вытаскивали, эвакуировали детей и после того, как я побывал в детской областной больнице… Это точно так же, как было принято мною решение… вот 24 я четко знал, где я окажусь, куда я пойду. Я считаю, что, мы украинцы, мы - великая нация, на нас сейчас возложилась огромная ответственность не подставить нашу страну, наших родителей, наши города, продолжать учиться. Чтобы нами гордились наши жены, бабушки, сестры… . И одно из таких решений, которое возвысит меня изнутри, которое даст мне мотивацию двигаться дальше – я хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей», - признался Салем, удивив ведущих программы Владимира Остапчука и Алексея Суханова.

Актер уточнил, что, возможно, это будет и мальчик.

Как оказалось, об этом решении даже не знала жена актера. Впрочем, Салем уверен, что любимая женщина, с которой он уже воспитывает одного ребенка, его поддержит.

«Это не объяснить, это нужно видеть и понимать, что есть человеческие жизни, которые остнутся на произвол судьбы….», - пояснил Даниэль Салем.

Украинцы с восторгом отреагировали на решение Салема. В комментариях пользователи соцсетей пишут, что гордятся им, признаются, что он им «всегда нравился» и называют «настоящим мужчиной».

Напомним, ранее стало известно, что фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отправился воевать на восток.

Также сообщалось, что оккупанты добрались до дома звезды «Дизель шоу» Танковича.

Кроме того Politeka.net писала, что Полякова призналась, как приняла решение бежать из Украины.