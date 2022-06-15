Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на официальном канале конкурса "Мисс Украина Вселенная".

Виктория Апанасенко родом из Чернигова, работает в модельном бизнесе, а также занимается актерским мастерством. Виктория часто представляет собственные произведения на конкурсах чтецов поэзии и прозы. Девушка утверждает, что в ее характере сочетаются противоположные качества – чуткость и стальная внутренняя сила.

С детства занималась художественной гимнастикой, бальными и современными танцами, рисованием.

Во время войны Апанасенко занялась волонтерством: готовит и развозит еду для воинов и стариков в Киеве.

Перед началом войны отец девушки перенес тяжелую и очень рискованную операцию на сердце.

"... 23 февраля я должна была ехать в Чернигов. 22 я сидела на полу изможденная и в моей голове почему-то постоянно крутилось «не уезжай», почему я не понимала. А уже 24го началась война.

Я так и не успела обнять родителей, не успела встретиться с бабушкой и дедушкой. Не успела еще раз посмотреть на родной Чернигов. Упреки за это еще долго будут раздаваться в моем сознании. И с 5 часов утра 24 февраля, когда я увидела пропущенный звонок, я поняла, что тот самый «рассвет» так и наступил.

Казалось, что вся моя жизнь рушится. Каждый следующий день сливался в одну черную полосу, пропитанную отчаянием. Постоянные взрывы, невыносимые новости, уничтоженные соседние дома, школы.

Недели полные страхом не услышать родной голос. "Мы сидим с папой в подвале, рядом танки. Берегите себя» и связь с родителями и всеми родными оборвалась», - рассказывала Апанасаенко в своем Instagram.

К счастью, родителей девушки удалось эвакуировать.

Добавим, что в прошлом году Виктория Апанасенко уже получила титул "Вице-мисс Украина Вселенная", уступив модели Анне Неплях.

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