Легендарний український виконавець Віктор Павлік, який взяв за дружину свою молодого концертного директора Катерину Репяхову, відсвяткував з дружиною Перший день народження маленького сина Михайла. Також пара поспішила представити щасливі кадри в Instagram.

Буквально кілька днів тому сама Катерина відзначила свій день народження і похвалилася подарунками. А вчора пройшло свято з її дитиною. Разом з Віктором Павликом артистка влаштувала сімейний вечір з подарунками, фотосесією і посиденьками з близькими.

Катерина показала в Instagram добірку кадрів з сім'єю після проведеного вечора:

"Спасибі за добрі слова, за привітання. Теплий, сімейний день. Боже, бережи Україну і всіх нас!".

Віктор також опублікував чарівні фото сина, на яких показав, як він підріс за перший рік життя.

Схоже, зіркові батьки влаштували спеціальну сімейну фотосесію до Дня народження сина. На знімках щасливий батько тримає на руках Михасика, а той тільки мило посміхається. А на одному зі знімків зображена вся сім'я – мама, тато і син.

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