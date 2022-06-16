Легендарный украинский исполнитель Виктор Павлик, который взял в жены свою молодого концертного директора Екатерину Репяхову, отпраздновал с супругой первый день рожедния маленького сына Михаила. Также пара поспешила представить счастливые кадры в Инстаграм.

Буквально несколько дней назад сама Катерина отметила свой день рождения и похвасталась подарками. А вчера прошел праздник с ее ребенком. Вместе с Виктором Павликом артистка устроила семейный вечер с подарками, фотосессией и посиделками с близкими.

Катерина показала в Инстаграм подборку кадров с семьей после проведенного вечера:

"Спасибо за добрые слова, за поздравления. Теплый, семейный день. Боже, бережи Украину и всех нас!".

Виктор Также опубликовал очаровательные фото сына, на которых показал, как он подрос за первый год жизни.

Похоже, звездные родители устроили специальную семейную фотосессию ко дню рождения сына. На снимках счастливый отец держит на руках Михасика, а тот только мило улыбается. А на одном из снимков запечатлена вся семья – мама, папа и сын.

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