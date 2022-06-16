Старша донька української виконавиці Олі Полякової Марія в цьому році закінчила 11-й клас і почала готуватися до вступу в університет. Співачка зізналася в інтерв'ю "Сніданку", з якою професією Маша хоче пов'язати своє майбутнє.

Оля Полякова зазначила, що її дитина планує отримати вищу освіту за кордоном і вже зараз Маша подала свої документи в п'ять навчальних закладів.

"Про Машу можу сказати точно, що вона їде, тому що вона вступає до університету. І це все за планом. Не за планом тільки одне: як тепер це навчання оплачувати?! Вона і збиралася після школи їхати в музичний університет. Ми подали документи в п'ять вузів. Куди поступимо і як потягнемо з фінансів - туди і підемо", - сказала Оля Полякова.

Варто відзначити, що Маша Полякова давно захоплюється музикою, у неї навіть є своя панк-група "Шви". Однак відео з дебютного виступу колективу тут же розкритикували за матюки. На захист дівчини встала зіркова мама, яка не збирається стримувати творчий потенціал дочки заради умовної пристойності.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

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