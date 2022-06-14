Відомий грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який в українському реаліті-шоу "Холостяк" шукав свою любов і брав участь у багатьох телепроектах, допоміг співачці Олі Поляковій влаштувати концерт в Грузії. Кадри з виступу української суперблондинки опублікували на сторінці програми "Зірковий шлях".

Повідомляється, що Полякова виконала свої хіти на сцені в Тбілісі, а також висловила повагу матерям, сини яких пішли воювати за свободу України. Судячи з кадрів, українську зірку дуже тепло зустріли в Грузії.

"Грузинський народ, який випробував на собі не з чуток, що таке війна, відчуває спільність з усіма українцями. Деякі з них ризикують своїм життям, вирушаючи в Україну воювати. Для багатьох грузинів ця війна є продовженням їхньої власної боротьби з росією. Велике спасибі і низький уклін матерям, чиї діти захищають українські землі. З початку війни пролито крові щонайменше десяти грузинів, які борються на боці України. Герої не вмирають!",- сказала Полякова.

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