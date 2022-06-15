Популярна українська співачка Оля Полякова, яка зараз активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, поділилася на своїй сторінці в Instagram кадрами з чергового виступу. Як виявилося, артистка виступила в Тбілісі, куди її запросив і допоміг з організацією відомий в Україні шоумен Іраклі Макацарія.

На кадрах можна побачити, що на сцену Оля вийшла в елегантній синьо-білій сукні, яка красиво підкреслила фігуру. Її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка. Судячи з кадрів, грузинські глядачі дуже тепло зустріли українську зірку. Про це Полякова також розповіла в підписі до публікації.

"Запрошення до Грузії на благодійний концерт стало однією з численних пропозицій, за які я завжди вдячна організаторам з різних країн. При цьому сам прийом в цій країні грузинський народ зробив найтеплішим і сердечним. Настільки уважне ставлення, так багато підтримки, співчуття, стільки розуміння нашого українського болю – грузини ви підкорили мене своїми великими серцями. Концерт на підтримку України в новому палаці міста Тбілісі пройшов при повному залі променистих очей і піднятих рук з українськими прапорами. Я була зворушена такою колосальною віддачею глядачів і особливим ставленням до організаторів. Велике спасибі всім, хто брав участь у цій теплій зустрічі під грузинським небом. Ви-неймовірні! Окреме спасибі @maqatsa за запрошення", - написала Полякова.

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