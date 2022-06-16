Старшая дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Мария в этом году окончила 11-й класс и начала готовиться к поступлению в университет. Певица призналась в интервью "Сніданку", с какой профессии Маша хочет связать свое будущее.

Оля Полякова отметила, что ее ребенок планирует получить высшее образование за границей и уже сейчас Маша подала свои документы в пять учебных заведений.

"О Маше могу сказать точно, что она едет, потому что она поступает в университет. И это все по плану. Не по плану только одно: как теперь это обучение оплачивать?! Она и собиралась после школы ехать в музыкальный университет. Мы подали документы в пять вузов. Куда поступим и как потянем по финансам – туда и пойдем", - сказала Оля Полякова.

Стоит отметить, что Маша Поляковая давно увлекается музыкой, у нее даже есть своя панк-группа "Швы". Однако видео с дебютного выступления коллектива тут же раскритиковали за матерные слова. На защиту девушки встала звездная мама, которая не собирается сдерживать творческий потенциал дочери ради условного приличия.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.