Як пише Politeka.net, популярна співачка поділилася обурливими кадрами, знятими в Росії. На них справжній російський «богатир» пристав з образами до темношкірої дівчини прямо в автобусі. "Герой" називав свою попутницю мавпою, а коли вона почала знімати все на камеру, сів поруч, блокуючи їй вихід, незважаючи на наявність безлічі вільних місць в автобусі.

На думку Полякової, ці кадри говорять багато про сучасну Росію.

"Вони сповнені ненависті, расизму, шовінізму, нетерпимості ні до кого, крім тих хто їх пригнічує, обкрадає, принижує жебрацькими зарплатами і невлаштованим побутом, поганим життям і безперспективністю!",- написала співачка.

На її думку, така характеристика повинна показати українцям єдиний можливий метод боротьби з росіянами.

"Росіяни поважають тільки силу, а значить їх треба гнати від сюди з України силою, і немає іншого виходу, з ними не домовитися, бо будь-які переговори і поступки, для них ознака слабкості, гнати силою в їх огидне життя, і звести стіну на століття!",- підсумувала Полякова.

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