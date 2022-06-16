Як пише Politeka.net, Даша Ульянова після перемоги в шоу "Холостяк" почала вести блог в Instagram і розповідати про своє життя. Причому дівчина є майстром спорту з гімнастики і після схуднення не раз розповідала про свої секрети краси.

Саме зовнішність Даші і її висловлювання привертають увагу дівчат. Ульянова відкрито спочатку заявила, що збільшила губи і її все влаштовує. При цьому все частіше у аудиторії виникають питання: що ще зробила з особою дівчина для популярності?

У Даші запитали, чи робила вона ботокс: «ні, ні для обличчя, ні для волосся».

Також дівчина розповіла про догляд за волоссям: «самий різний, від аптечних шампунів, до професійного догляду. Все чергую і не зрозумію, що більше підходить».

Даша відповіла і на питання про уколи краси: «не робила нічого!». На завершення вона підкреслила, що без макіяжу хлопцеві подобається навіть більше.

Любить також звастатися і відпочинком.

"Вище хмар. Я ж вам забула показати цю красу!"- ділиться враженнями Ульянова про останню відпустку. Вона традиційно продемонструвала майстерність розтяжки і показала, як можна вигинатися на камеру.

Зазначимо, раніше Ульянова вже розповідала, що підтримувати форму доводиться постійно. Вона частий гість в спортзалі, багато займається і не любить набирати зайву вагу. Через зайві кг дівчина відразу підсилює тренування і змінює харчування, щоб повертати свій звичний образ.

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