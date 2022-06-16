Даша рассказала, что именно делала со своим лицом в последнее время.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова после победы в шоу "Холостяк" начала вести блог в Инстаграм и рассказывать о своей жизни. Причем девушка является мастером спорта по гимнастике и после похудения не раз рассказывала о своих секретах красоты.

Именно внешность Даши и ее высказывания привлекают внимание девушек. Ульянова открыто сначала заявила, что увеличила губы и ее все устраивает. При этом все чаще у аудитории возникают вопросы: что еще сделала с лицом девушка для популярности?

У Даши спросили, делала ли она ботокс: «Нет, ни для лица, ни для волос».

Также девушка рассказала об уходе за волосами: «Самый разный, от аптечных шампуней, до профессионального ухода. Все чередую и не пойму, что больше подходит».

Даша ответила и на вопросы об уколах красоты: «Не делала ничего!». В завершении она подчеркнула, что без макияжа парню нравится даже больше.

Любит Ульяноваа также звастаться и отдыхом.

«Выше облаков. Я же вам забыла показать эту красоту!» - делится впечатлениями Ульянова о последнем отпуске. Она традиционно продемонстрировала мастерство растяжки и показала, как можно выгибаться на камеру.

Отметим, ранее Ульянова уже рассказывала, что поддерживать форму приходится постоянно. Она частый гость в спортзале, много занимается и не любит набирать лишний вес. Из-за лишних кг девушка сразу усиливает тренировки и меняет питание, чтобы возвращать свой привычный образ.

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