Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram нагадала одним відео, що українців не зломити навіть на тимчасово окупованих територіях.
Маша Єфросиніна згадала в підписі до відео, що спілкувалася з міським головою Мелітополя Іваном Федоровим ще коли кадирівці вели полювання на жінок Мелітополя. У той час міський голова допомагав евакуювати групи жінок з дітьми. Тоді Маша дала йому обіцянку.
"Я пообіцяла, що після нашої перемоги обов'язково приїду обійняти його в Мелітополь! Тому мені хочеться залишити тут це відео, щоб ще раз нагадати нам усім, що нас українців не зломити ні в почутті гумору, ні в бажанні винищити ворога будь-яким шляхом!!", - додала телеведуча.
Крім того, Маша Єфросиніна опублікувала відео з Іваном Федоровим, який розповів про новий рівень партизанського руху в Мелітополі. Зокрема, місцеві фермери віддали окупантам отруєну черешню. Більш того, 99% залишаються в місті громадян чинять опір окупантам.
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