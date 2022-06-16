Сдаваться никогда нельзя, если каждый будет делать, что он может, мы обязательно победим.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм напомнила одним видео, что украинцев не сломить даже на временно оккупированных территориях.

Маша Ефросинина вспомнила в подписи к видео, что общалась с городским главой Мелитополя Иваном Федоровым еще когда кадыровцы вели охоту на женщин Мелитополя. В то время городской глава помогал эвакуировать группы женщин с детьми. Тогда Маша дала ему обещание.

"Я пообещала, что после нашей победы обязательно приеду обнять его в Мелитополь! Поэтому мне хочется оставить тут это видео, чтобы ещё раз напомнить нам всем, что нас украинцев не сломить ни в чувстве юмора, ни в желании истребить врага любым путём!!", - добавила телеведущая.

Кроме того, Маша Ефросинина опубликовала видео с Иваном Федоровым, который рассказал о новом уровне партизанского движения в Мелитополе. В частности, местные фермеры отдали оккупантам отравленную черешню. Более того, 99% остающихся в городе граждан сопротивляются оккупантам.

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.